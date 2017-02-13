Матч ‘Ростов’ — ‘Алтай’ в самом разгаре, ‘кондоры’ уступают

В эти минуты в донской столице хоккеисты «Ростова» играют с командой «Алтай». Напомним, это вторая игра в рамках Первенства ВХЛ.

Несколько минут назад завершился второй период матча между ХК «Ростов» и барнаульским «Алтаем». На табло 1:4 в пользу гостей. Напомним, что это повторная встреча тура, две игры с «Алтаем». Первая встреча прошла вечера, 12 февраля. «Кондоры» выиграли со счетом 5:1.

Сегодня счет открыли гости практически в самом начале первого периода. В конце начального отрезка у «Ростова» было несколько возможностей сравнять счет, но вратарь барнаульцев позиций не сдал, и на перерыв команды ушли при счете 0:1 не в пользу хозяев.

Второй период принес второе разочарование — разрыв увеличился еще больше. Спустя несколько минут он дошел уже до критического 0:3. К концу периода ростовчане все же смогли реализовать свою комбинацию, Григорий Аксютов сократил отставание — 1:3, но не надолго. Вскоре нам снова забили, и сейчас счет 1:4. Второй матч тура продолжается, буквально через несколько минут начнется третий период. Будем надеяться, что все изменится.