Матч ‘Ростов’ — ‘Спарта’: болельщики ожидают увлекательного и яркого поединка

Ростовские болельщики в ожидании большого футбола. Они уверены, что стадион заполнится при любой погоде. Как будут поддерживать команду, есть ли еще билеты в кассах и какой прогноз на игру дают букмекеры.

Информацию о том, сколько билетов еще осталось на предстоящий матч со «Спартой», продавцы держат в тайне. Но накануне клуб неожиданно снизил цену почти вдвое — до 900 рублей, но ажиотажа у касс нет. Так что ждать ли полных трибун завтра, пока не ясно. Тем более, учитывая подпортившуюся погоду.

За время съемки журналисты «Дон-ТР» встретили лишь одного болельщика. Александр Ткачев к матчу подготовился основательно и заверил, что фанатский сектор придет поддерживать любимую команду при любой погоде.

«Я — активный болельщик. Уже 12 лет болею за клуб, хожу на фансектор, езжу на выезды. У меня порядка 18-ти выездов. Дождь не дождь, снег не снег, я пойду на матч в любом случае. Буду болеть и эмоционально поддерживать. Никаких баров, никаких домашних матчей с пивом у телевизора, только вживую», — рассказал болельщик Александр Текучёв.

Между тем, клуб готовится к приему гостей — поле готово, рапортуют в соцсетях. Команда вернулась вчера из турецкого Белека. Межсезонье «Ростов» провел достаточно продуктивно, не проиграв ни одного спарринга. Кроме того, не потеряв ни одного игрока. На матчи плей-офф Лиги Европы наша команда заявила полный состав, в том числе новичка Марко Девича. Узнав о сопернике, «Спарта» дрогнула еще до матча.

«Мы были готовы ко всему, но это действительно худший вариант из всех возможных. Думаю, вероятно, было бы лучше вновь сыграть с «Краснодаром», как в том сезоне», — отметил полузащитник ФК «Спарта» Лукаш Ваха.

«Жёлто-синие — сильная команда. У них очень хорошо организована оборона в сочетании с очень быстрым переходом к атаке. Также в центре есть интересные и хорошо подготовленные игроки. Но мы не паникуем», — прокомментировал главный тренер ФК «Спарта» Томас Пожар.

«Спарта», уверяют наши футбольные эксперты — соперник не слабый. На сборах в Испании команда обыграла «Зенит». В нынешней Лиге Европы выиграла группу K, проиграв всего в двух матчах и заработав в шести турах 12 очков.

«Это чисто восточно-европейская команда, силовая. Борьба будет идти на всех участках поля, на самоотдаче. У Бердыева никто никогда не расслабляется и не недооценивает соперника, поэтому, я уверен, что мы пройдем «Спарту», — сказал заслуженный тренер России, специалист по работе с ветеранами ФК «Ростов» Валерий Синау.

Кстати, и букмекеры ставят на «Ростов». Сбудется ли прогноз, узнаем уже завтра. Матч стартует в 9 часов вечера. Главное — одеться теплее: синоптики обещают мороз.