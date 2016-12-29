‘Мемориал Владимира Дворковича’ пройдет в Таганроге

В Таганроге в период с 9 по 22 января пройдет «Мемориал Владимира Дворковича». Поясним, это этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России» 2017 и этап Кубка России по шахматам среди мужчин. Открытие — 10 января в 12 часов в конгресс-отеле «Таганрог».

Как сообщает сайт городской администрации, в рамках спортивного мероприятия 14 и 15 января проведут детский турнир, а 19 января сыграют ветераны.