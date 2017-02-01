МОК лишил олимпийских наград двух донских спортсменок

Две донские спортсменки лишены олимпийских наград, сообщает РБК. После перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет отнял у России 19 наград, завоеванных в 2008 и 2012 годах. Россиянки Антонина Кривошапка и Юлия Гущина лишились серебряных медалей Олимпийских игр-2012 в Лондоне в эстафете 4х400 метров.