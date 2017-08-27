На азовском стадионе Лакомова сразятся звезды российского кино и донские чиновники
Российские звезды кино и представители администрации Ростовской области завтра, 26 августа, сразятся на футбольном поле. Встреча назначена на азовском стадионе имени Лакомова. Начало игры в 11 часов. Вход свободный.
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Азовский стадион имени Лакомова сейчас на ремонте. Где там будут в футбол играть?