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На азовском стадионе Лакомова сразятся звезды российского кино и донские чиновники

19:41 Пятница, 25.08.2017

Российские звезды кино и представители администрации Ростовской области завтра, 26 августа, сразятся на футбольном поле. Встреча назначена на азовском стадионе имени Лакомова. Начало игры в 11 часов. Вход свободный.

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Роман 27.08.2017

Азовский стадион имени Лакомова сейчас на ремонте. Где там будут в футбол играть?