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На часть стадиона «Олимп-2″ билеты больше не продадут

8:52 Среда, 09.08.2017

Прекращена продажа билетов на часть стадиона «Олимп-2» в донской столице. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба «Ростов». Теперь проход на сектора ЮГ-3 и ЮГ-4 будет осуществляться только по абонементам. Причина — новые требования безопасности Российской футбольной Премьер-лиги о необходимости введения системы идентификации болельщиков.

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