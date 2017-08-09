На часть стадиона «Олимп-2″ билеты больше не продадут
Прекращена продажа билетов на часть стадиона «Олимп-2» в донской столице. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба «Ростов». Теперь проход на сектора ЮГ-3 и ЮГ-4 будет осуществляться только по абонементам. Причина — новые требования безопасности Российской футбольной Премьер-лиги о необходимости введения системы идентификации болельщиков.
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