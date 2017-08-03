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СПОРТ

На чемпионате России по тяжелой атлетике донская спортсменка установила рекорд

15:40 Четверг, 03.08.2017

Спортсменка из Ростовской области Кристина Соболь выиграла чемпионат России по тяжёлой атлетике в весовой категории до 53 кг. При этом набрав в рывке 93 кг, она установила рекорд России.

Кристина Соболь показала общий результат 192 кг, опередив Кристину Новицкую из Челябинска (180 кг) и Ирину Баймулкину из Москвы (172 кг), сообщает пресс-служба правительства донского региона.

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