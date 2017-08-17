На Дону стартует турнир по боксу памяти моряка подлодки «Курск» Сергея Калинина

Более 50 команд участвуют в 15-м Всероссийском юношеском турнире по боксу памяти Сергея Калинина. Соревнования в честь моряка подлодки «Курск» открываются сегодня в станице Багаевской, где он жил и учился в школе. Старший мичман находился на борту атомной субмарины, затонувшей в Баренцевом море в августе 2000 года. Ежегодно состязания его имени собирают сотни начинающих спортсменов из России и зарубежья.