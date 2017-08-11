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СПОРТ

На картодроме «Лемар» доские журналисты соревнуются в гонках на картах и радиоуправляемых моделях

18:14 Пятница, 11.08.2017

В поселке Овощном Азовского района проходят соревнования по автоспорту среди журналистов донских СМИ. Команды мерятся силами в заездах на картах и гонках на радиоуправляемых моделях. Турнир организован Телерадиокомпанией «Дон-ТР» и картодромом «Лемар».

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