На картодроме «Лемар» доские журналисты соревнуются в гонках на картах и радиоуправляемых моделях
В поселке Овощном Азовского района проходят соревнования по автоспорту среди журналистов донских СМИ. Команды мерятся силами в заездах на картах и гонках на радиоуправляемых моделях. Турнир организован Телерадиокомпанией «Дон-ТР» и картодромом «Лемар».
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