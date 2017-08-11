На картодроме «Лемар» прошли соревнования среди донских СМИ
Сегодня в поселке Овощном Азовского района прошли состязания по автоспорту среди журналистов донских СМИ. 5 команд испытали себя в гонках на картах и радиоуправляемых моделях. Соревнования организовала телерадиокомпания «Дон-ТР» совместно с картодромом «Лемар».
По итогам заездов первое место заняла команда «ЕвроМедиа», второе – радио «Дон-ТР», а третье – «Дон-24».
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