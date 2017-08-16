На крупных международных соревнованиях ростовские тхэквондисты завоевали четыре медали

В Ташкенте прошли соревнования на Кубок президента Всемирной федерации тхэквондо для Азиатского региона. В турнире приняли участие более 500 сильнейших мастеров тхэквондо из более чем 30 стран мира. Спортсмены боролись за победу и за рейтинговые очки, которые дают право на участие в XXXII летних Олимпийских играх. Ростовские тхэквондисты привезли с соревнований серебро и три бронзы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ростова-на-Дону.

Среди мужчин до 58 кг серебро досталось Станиславу Денисову. Он победил спортсменов из Узбекистана, Казахстана и Ирана, но из-за травмы не смог принять участие в финальном поединке.

Алексей Денисенко завоевал бронзу в мужской категории до 68 кг. Прославленный донской тхэквондист победил двух спортсменов из Узбекистана, но уступил в полуфинале сопернику из Южной Кореи.

Среди женщин до 67 кг получила бронзу Полина Хан, обыграв спортсменку из Казахстана, но уступив в полуфинале бронзовой призерке чемпионат мира из Южной Кореи. Также бронзу завоевала Екатерина Ким. Девушка одержала победу над соперницами из Узбекистана и Марокко, однако уступила в полуфинале чемпионке мира из Кореи.