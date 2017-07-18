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В Турции стартуют XXIII Сурдлимпийские летние игры с участием донских тхэквондистов

9:54 Вторник, 18.07.2017

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Сегодня в турецком городе Самсун стартуют XXIII Сурдлимпийские летние игры - это соревнования для людей с нарушениями слуха. Ростовскую область на них представят три спортсмена — тхэквондисты Александр Баркалов, Юлия Овчинникова, Антон Ковтунов. Всего этом году разыграют более 200-сот комплектов медалей. Российская команда планирует выступить во всех видах спорта.

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