В Турции стартуют XXIII Сурдлимпийские летние игры с участием донских тхэквондистов
Сегодня в турецком городе Самсун стартуют XXIII Сурдлимпийские летние игры - это соревнования для людей с нарушениями слуха. Ростовскую область на них представят три спортсмена — тхэквондисты Александр Баркалов, Юлия Овчинникова, Антон Ковтунов. Всего этом году разыграют более 200-сот комплектов медалей. Российская команда планирует выступить во всех видах спорта.
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