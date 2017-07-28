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Для «Гандбол-Арены» уже выделили участок на Левом берегу Дона

13:00 Пятница, 28.07.2017

На левом берегу Дона выделен участок под гандбольный центр. Об этом сегодня сообщили в правительстве Ростовской области. «Гандбол-Арена» будет располагаться на двух гектарах земли напротив «Ростов-Арены» с другой стороны Южного подъезда к донской столице. Предполагается, что к строительству приступят уже в следующем году.

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