Для «Гандбол-Арены» уже выделили участок на Левом берегу Дона
На левом берегу Дона выделен участок под гандбольный центр. Об этом сегодня сообщили в правительстве Ростовской области. «Гандбол-Арена» будет располагаться на двух гектарах земли напротив «Ростов-Арены» с другой стороны Южного подъезда к донской столице. Предполагается, что к строительству приступят уже в следующем году.
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