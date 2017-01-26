На матч Еврокубка ‘Ростов-Дон’ вйдет без олимпийской чемпионки
Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова не сможет принять участие в гандбольном матче Еврокубка «Ростов-Дон» — «Битингхайм», который пройдет в эту субботу. Накануне в игре очередного тура чемпионата страны она получила травму коленного сустава. По словам спортсменки, врачи назначили ей полный покой в течение 10 дней.
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