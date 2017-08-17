На модернизацию спортивных площадок Ростовской области выделили 32 млн рублей

Из областного резервного фонда выделили более 32 миллионов рублей на обустройство 13 спортивных площадок в Ростовской области. На эти средства приобретут специальное игровое и силовое оборудование. В настоящий момент установили ворота для мини-футбола, гимнастические брусья, штанги и другой спортивный инвентарь. Площадки откроются на территории муниципальных образований. Заниматься на них спортом смогут все желающие, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.