Лента новостей

СПОРТ

На модернизацию спортивных площадок Ростовской области выделили 32 млн рублей

13:49 Четверг, 17.08.2017

Из областного резервного фонда выделили более 32 миллионов рублей на обустройство 13 спортивных площадок в Ростовской области. На эти средства приобретут специальное игровое и силовое оборудование. В настоящий момент установили ворота для мини-футбола, гимнастические брусья, штанги и другой спортивный инвентарь. Площадки откроются на территории муниципальных образований. Заниматься на них спортом смогут все желающие, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Еще темы рубрики

17 августа 2017
В ближайшее воскресенье в Шахтах пройдут соревнования по мотоциклетному кроссу
17 августа 2017
На модернизацию спортивных площадок Ростовской области выделили 32 млн рублей
Screenshot_298
17 августа 2017
На Дону стартует турнир по боксу памяти моряка подлодки «Курск» Сергея Калинина
lst-TLE99OE
17 августа 2017
Гандболистки «Ростов-Дона» сразятся с «Бухарестом»

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.