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СПОРТ

На первенстве России по пулевой стрельбе донские спортсмены — в тройке лучших

7:50 Четверг, 10.08.2017

В Татарстане проходит первенство России по пулевой стрельбе и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. На первенстве в дисциплине «МП-3 (малокалиберный пистолет)» спортсменка из Ростовской области Татьяна Юдина заняла второе место. А во всероссийских соревнованиях дончанин Павел Кропачев стал третьим в упражнении «ВП-13 (винтовка пневматическая)», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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