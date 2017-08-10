На первенстве России по пулевой стрельбе донские спортсмены — в тройке лучших
В Татарстане проходит первенство России по пулевой стрельбе и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. На первенстве в дисциплине «МП-3 (малокалиберный пистолет)» спортсменка из Ростовской области Татьяна Юдина заняла второе место. А во всероссийских соревнованиях дончанин Павел Кропачев стал третьим в упражнении «ВП-13 (винтовка пневматическая)», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.