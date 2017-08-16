На стадионе «Ростов-Арена» начали монтировать кресла

На «Ростов-Арене» начали монтировать кресла. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. На стадионе уже полностью завершили железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли и устройство мембранного покрытия кровли. Сейчас идут отделочные работы, а также устройство инженерных сетей. Общая готовность стадиона оценивается в 85 процентов, работы ведутся с опережением графика. Первый матч на «Ростов-Арене» планируют провести уже в ноябре.

Фото: Денис Демков