На стадионе «Ростов-Арена» начали монтировать кресла
На «Ростов-Арене» начали монтировать кресла. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. На стадионе уже полностью завершили железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли и устройство мембранного покрытия кровли. Сейчас идут отделочные работы, а также устройство инженерных сетей. Общая готовность стадиона оценивается в 85 процентов, работы ведутся с опережением графика. Первый матч на «Ростов-Арене» планируют провести уже в ноябре.
Фото: Денис Демков
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.