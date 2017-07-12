На Сурдлимпийских играх 2017 выступят три спортсмена от Ростовской области

Три спортсмена представят Ростовскую область в дисциплине тхэквондо на 23 летних Сурдлимпийских играх, которые пройдут с 18 по 30 июля в Самсуне (Турция). Об этом сообщил министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.

Сейчас Александр Баркалов, Юлия Овчинникова и Антон Колтунов проходят подготовку на тренировочных базах в Московской области. Сурдлимпийские игры — это спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Всего на Играх будет разыграно 216 комплектов медалей. Команда Российской Федерации планирует выступить во всех 21 видах спорта, включая новый – гольф.