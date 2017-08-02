На трассе рядом с «Ростов-Ареной» соревновались юные велогонщики со всей России
Определились победители второго дня гонки на финале Спартакиады учащихся России. Сегодня более 200 молодых велогонщиков из 30 регионов нашей страны боролись за медали в гонке критериум. Соревнования проходили на еще не открытом для движения транспорта Южном объезде нового стадиона «Ростов-Арена».
Из донских велосипедистов лучший результат показала Ангелина Войцех из Шахт, а лидерами по итогам сегодняшних заездов как и накануне стали представители Башкирии и Санкт-Петербурга. Для спортсменки из Уфы Айгуль Гареевой это уже второе золото на нынешней Спартакиаде. Причем стать первой ей не помешало даже падение в начале гонки.
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