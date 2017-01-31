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СПОРТ

Несколько зарубежных клубов интересуются игроком ФК ‘Ростов’

21:29 Вторник, 31.01.2017

Сразу семь клубов заинтересовались полузащитником «Ростова» Саидом Эззатоллахи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист попал в поле зрения нескольких именитых команд Европы и одного клуба из Китая.

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