Несколько зарубежных клубов интересуются игроком ФК ‘Ростов’
Сразу семь клубов заинтересовались полузащитником «Ростова» Саидом Эззатоллахи. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Футболист попал в поле зрения нескольких именитых команд Европы и одного клуба из Китая.
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