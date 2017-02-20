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СПОРТ

Никита Ливада стал чемпионом Ростова по ‘Комбинированной пирамиде’

17:06 Понедельник, 20.02.2017

18 и 19 февраля проходил чемпионат Ростова-на-Дону по «Комбинированной пирамиде». Как сообщает сайт администрации донской столицы, на турнир обычно собираются достаточно сильные бильярдисты, поэтому он проходит в напряженной и зрелищной борьбе

Так в финале Суперлиги встречались Никита Ливада и Иосиф Абрамов. Победу одержал Ливада со счетом 4-3. Братья Осьминины поделили между собой «бронзу».

А в Высшей лиге первое место занял Алексей Колядин. В финале спортсмен обыграл Никиту Федотова со счетом 4-2. На третьей строчке расположились Вадим Федоров и Вячеслав Хазарьян.

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