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Нияз Ильясов выиграл Кубок Европы по дзюдо

16:42 Понедельник, 17.07.2017

В Германии прошли соревнования Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. Представитель Ростовской области Нияз Ильясов завоевал золото в весовой категории 100 килограммов, сообщает сайт областного правительства.

Второе место занял спортсмен из Волгоградской области Арман Адамян, третье поделили француз Александр Иддир и швед Эмиль Маттссон. Всего российские дзюдоисты выиграли 13 медалей.

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