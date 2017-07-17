Нияз Ильясов выиграл Кубок Европы по дзюдо
В Германии прошли соревнования Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. Представитель Ростовской области Нияз Ильясов завоевал золото в весовой категории 100 килограммов, сообщает сайт областного правительства.
Второе место занял спортсмен из Волгоградской области Арман Адамян, третье поделили француз Александр Иддир и швед Эмиль Маттссон. Всего российские дзюдоисты выиграли 13 медалей.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.