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Первая победа в сезоне: ФК «Ростов» обыграл «Амкар»

17:34 Воскресенье, 30.07.2017

Первая победа в сезоне. 30 июля в рамках третьего тура РФПЛ футболисты «Ростова» сыграли с командой «Амкар». Итог матча — 0:1 в пользу желто-синих. Единственный гол на 66 минуте забил Зуев, отправив мяч точно в угол ворот соперника.

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