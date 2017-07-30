Первая победа в сезоне: ФК «Ростов» обыграл «Амкар»
Первая победа в сезоне. 30 июля в рамках третьего тура РФПЛ футболисты «Ростова» сыграли с командой «Амкар». Итог матча — 0:1 в пользу желто-синих. Единственный гол на 66 минуте забил Зуев, отправив мяч точно в угол ворот соперника.
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