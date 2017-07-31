Первая трава: на «Ростов-Арене» взошел газон
На «Ростов-Арене» проросли первые травинки гаозна. 400 кг семян мятлика лугового засеяли на стадионе 10 дней назад. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, для укрепления зеленого покрытия через 6-8 недель газон прошьют 20 млн искусственных травинок из полиэтиленового волокна. Но до этой процедуры газон несколько раз должны постричь.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
«травинки гаозна» — описка