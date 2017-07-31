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Первая трава: на «Ростов-Арене» взошел газон

19:04 Понедельник, 31.07.2017

На «Ростов-Арене» проросли первые травинки гаозна. 400 кг семян мятлика лугового засеяли на стадионе 10 дней назад. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, для укрепления зеленого покрытия через 6-8 недель газон прошьют 20 млн искусственных травинок из полиэтиленового волокна. Но до этой процедуры газон несколько раз должны постричь.

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1 31.07.2017

«травинки гаозна» — описка