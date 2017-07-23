Первый домашний матч сезона: «Ростов» уступил «Ахмату»
ФК «Ростов» сегодня принимал на своем поле грозненский «Ахмат». Это была первая домашняя игра в рамках второго тура РФПЛ. Ростовчане уступили гостям. Матч закончился со счетом 0:1
ФК «Ростов» сегодня принимал на своем поле грозненский «Ахмат». Это была первая домашняя игра в рамках второго тура РФПЛ. Ростовчане уступили гостям. Матч закончился со счетом 0:1
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