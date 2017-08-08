Первый товарищеский матч в Германии: победа за ГК «Ростов-Дон»

ГК «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над «Триром» в первом товарищеском матче на сборе в Германии. Как отмечает пресс-служба донской команды, немецкие гандболистки дали ростовчанкам настоящий бой, но наши девушки оказались сильнее. Итоговый счет — 37:28 (18:13) в пользу «Ростов-Дона».

Сегодня, 8 августа, «Ростов-Дон» и давний соперник команды «Метцинген» сыграют товарищеский матч. Начало встречи в 19 часов.