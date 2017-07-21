Пилоты из Ростова станут зрителями на Чемпионате мира по авиагонкам

В свои 9 лет он разбирается в самолетах лучше большинства взрослых, а через пару дней будет знать еще больше. Поездка, а точнее полет в Казань, для Антона сейчас самое важное событие в жизни, поэтому и в предполетной подготовке мальчик принимает непосредственное участие.

Маршрут предстоящего воздушного путешествия обсуждают тоже вместе. Главный инициатор поездки — Сергей Старостин. Идея отправится в столицу Татарстана ему пришла сразу, как только в СМИ появилась информация о том, что этап мировой серии авиагонок теперь будет проходить и в России.

Такие гонки — почти как «Формула-1, только в небе. Рекордсмен планеты по парашютному спорту, бейсджампер, а теперь еще и пилот быстро нашел единомышленников. В самолете их будет трое: Сергей и отец и сын Беляевы.

«Каждый летчик мечтает выполнять пилотаж. И высшее, что есть в пилотаже — это этап Чемпионата мира, который впервые пройдет в Казани. Конечно, это событие обязательное к посещению, если есть такая возможность. И особое удовольствие — прилететь туда на собственном самолете для того, чтобы хотя бы посмотреть», — говорит рекордсмен мира по парашютному спорту Сергей Старостин.

«Я много раз видел это по телевизору, но когда видишь все вживую, думаю, испытываешь совсем другие ощущения», — признается частный пилот Александр Беляев.

Подготовка воздушного судна — процедура небыстрая и такая же ответственная, как и для больших лайнеров. Необходима проверить все узлы, агрегаты, только после этого можно взлетать.

По пути их ждет две дозаправки, в Вешенской и Самаре. А дальше — направление на столицу Татарстана, где пройдет два дня незабываемых приключений. Грандиозное летное шоу пройдет над акваторией реки Казанки 22 и 23 июля.