Гандбольный скандал: Манагарова прокомментировала высказывание тренера «Кубани»

Выходя на ответный полуфинальный матч с краснодарской «Кубанью» ростовчанки были немного раздражены. Но это раздражение, в сложившейся ситуации, сыграло даже на руку хозяевам площадки. Дело в том, что в полуфинальной серии Чемпионата России вдруг выяснилось, что капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова должна числиться, как иностранный игрок. Все потому, что главный тренер соперников Евгений Трефилов подал протест после поражения в Краснодаре. Суть его в следующем: Манагарова, которая выступала за сборную Украины, была заявлена за команду в национальном Чемпионате как российский игрок. У неё есть российский паспорт, а 19 июня завершится её спортивный карантин. Но в регламенте российской Суперлиги чётко сказано, что в качестве российских могут быть заявлены только те гандболистки, которые выступают за сборную России. Манагарова этому критерию не соответствует и не будет соответствовать до окончания нынешнего Чемпионата страны. Во всех матчах, где играла Манагарова, у «Ростов-Дона» на площадке одновременно находились более трёх легионеров, а это запрещено. Трефилов на пресс-конференцию после разгромного для Кубани матча не явился. А вот Юлия, которая стала лучшим игроком этой встречи, свой комментарий оставила.

«Когда вице-премьер Дмитрий Рогозин выдавал мне паспорт, мне показалось, что все были рады и мы сделали то к чему стремились. Сейчас меня данная ситуация обижает даже», — сказала капитан ГК «Ростов-Дон» Юлия Манагарова.

Кстати, капитан «Ростов-Дона» во встрече против Кубани играла, как легионер. После протеста Федерация гандбола России приняла решение, что такой статус гандболистка будет иметь с 30 апреля по 15 июня. В связи с этим на игру в Ростове не вышли Виктория Борщенко и Лотте Григель. Но победить «Кубань» со счетом 32:21 и пробиться в финал Чемпионата страны ростовчанкам это не помешало.

Соперник «Ростов-Дона» в финале — тольяттинская «Лада». Но прежде команду ждет другой финал Еврокубка — 7 мая ростовчанки играю первый матч с немецким «Битигхаймом».