Прошедший год для ФК ‘Ростов’ оказался триумфальным

Донские социологи провели опрос жителей городов Ростовской области и выяснили, какое событие 2016 года им запомнилось больше всего. Так вот на первое место респонденты поставили победу футболистов «Ростова» над «Баварией».

Триумф — это, пожалуй, самое верное слово для футбольного «Ростова», подводящего итоги 2016 года. За всю историю донского футбола еще ни одной команде не удалось показать таких результатов, какие были у «Ростова» в ушедшем году.

Серебряные медали российского чемпионата стали началом большого пути. При этом у желто-синих могло быть и «золото»: судьба наград высшей пробы российской Премьер-Лиги сезона 2015-2016 решалась в последнем туре. Свою игру ростовчане выиграли. Грозненский «Терек» на устоял, но и ЦСКА не сдал позиций в матче с «Рубином». Тогда за этими встречами наблюдали сотни тысяч болельщиков по всей стране. В донской столице за важными событиями следили по большому экрану, установленному на стадионе «Олимп-2″.

И это «серебро» оказалось дороже «золота». Команду, впервые показавшую такой результат и подарившую региону возможность увидеть игры Лиги чемпионов, чествовали как настоящих чемпионов.

Второе место обеспечило ростовчанам выход в Лигу чемпионов, но сначала нужно было пройти предварительные этапы. Первым соперником стал бельгийский «Андерлехт». На этот матч болельщики начали собираться ещё за два часа до старта. Самое оживленное место — площадка перед кассами стадиона «Олимп 2″. Желто-синие флаги, майки, шарфы, лица и даже сердца!

Футбольный «Ростов» впервые играет в главном клубном турнире Европы. Тот матч закончился вничью — 2:2. Следующий, в Брюсселе, победой донской дружины — 2:0. Впереди команду ждал «Аякс». И здесь она показала, что может играть в большой футбол. Первая встреча в Голландии завершилась со счетом 1:1, вторая — на домашнем поле — стала почти сенсацией. «Ростов» разгромил «Аякс» — 4:1 — и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

И даже ситуация, сложившаяся тогда вокруг главного тренера, не помешала ростовчанам. В этот период стоял вопрос о новом наставнике. Курбан Бердыев, который вывел клуб на новый уровень, к тому моменту ушел со своего поста, но не из тренерского штаба. На решающие игры футболистов выводили Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко. Кстати, подводя итоги года, Кириченко самым важным назвал как раз матч с «Аяксом».

В групповом этапе не все складывалось гладко. Здесь новичкам престижного турнира предстояло противостоять сильнейшим клубам Европы. Первым соперником стала мюнхенская «Бавария». Разгром в Германии, казалось, поставил точку на стремительном взлете команды с берегов Дона. Но нет, «Ростов» сумел к концу групповом этапе вновь доказать, что достоин европейского футбола.

Проиграв обе встречи лидеру группы «Атлетико» (0:1 и 2:1) и сыграв вничью с ПСВ (2:2) ростовские футболисты провели великолепный домашний матч с «Баварией», в котором одержали сенсационную победу — 3:2.

К тому времени продолжение борьбы за главный трофей Лиги чемпионов был уже невозможен, но сохранялись шансы на путевку в Лигу Европы. Для этого «Ростову» достаточно было сыграть вничью с ПСВ в Эйндховене, и команда сделала это — 0:0. Встречали футболистов как настоящих героев.

В Российской Премьер-Лиге «Ростов» также выступает стабильно. На зимние каникулы команда ушла, занимая седьмую строчку в турнирной таблице. Возможно, хотелось бы и лучше, но вспомним прошлый сезон. Ровно год назад мало кто мог предположить, что совсем скоро желто-синяя дружина поднимется на вторую ступень в Чемпионате России, а позже команда разгромит «Аякс» и «Баварию». Впереди другие соперники — уже в феврале в 1\16 Лиги Европы донская команда будет бороться с пражской «Спартой». Теперь уже вся страна и, конечно ,весь Дон будут поддерживать настоящих мужиков.