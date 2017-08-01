Реконструкции Гребного канала «Дон»: ход работ

В Ростове продолжается реконструкция Гребного канала. Пресс-служба администрации донской столицы сообщает, что работы идут по графику. Уже готова дамба между Гребным каналом и рыбоводческим хозяйством. Сейчас укрепляют берега, прокладывают кабель для электроснабжения судейских вышек и спортивного оборудования, а также делают контрольные измерения глубины водоема после выравнивания дна.