Реконструкции Гребного канала «Дон»: ход работ
В Ростове продолжается реконструкция Гребного канала. Пресс-служба администрации донской столицы сообщает, что работы идут по графику. Уже готова дамба между Гребным каналом и рыбоводческим хозяйством. Сейчас укрепляют берега, прокладывают кабель для электроснабжения судейских вышек и спортивного оборудования, а также делают контрольные измерения глубины водоема после выравнивания дна.
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