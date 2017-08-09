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ФК «Ростов» одолел московское «Динамо»

22:09 Среда, 09.08.2017

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Футбольный «Ростов» одержал третью победу на Чемпионате страны, одолев московское «Динамо» со счетом 1:0. Встреча прошла в рамках 5-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги на донском стадионе «Олимп-2». Единственный гол матча на 19-й минуте забил Тимофей Калачев, мастерски пробив в ворота соперника 11-метровый. Несмотря на минимальный счет, игра была полна голевых моментов и борьба на поле продолжалась до последних секунд матча. Следующую встречу в рамках РФПЛ «Ростов» проведет на выезде с «Уфой» 12 августа.

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