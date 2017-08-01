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СПОРТ

Роман Адамов вернулся в ФК «Ростов» руководителем детско-юношеских команд клуба

7:27 Вторник, 01.08.2017

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Экс-капитан ФК «Ростов» Роман Адамов назначен руководителем детско-юношеских команд клуба, об этом сообщает пресс-служба «желто-синих». Роман Адамов выступал за «Ростов» с 2001 по 2004 и с 2010 по 2012-ый. Два сезона был капитаном. Спортсмен отметил, что очень рад вернуться в клуб в новой роли и считает, что среди воспитанников спортшколы уже есть несколько ребят, которые в будущем усилят основную команду.

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Ева 01.08.2017

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