‘Ростов-Дон’ обыграл ‘Битигхайм’ в первом финальном матче Кубка ЕГФ

Сегодня в Германии состоялся первый финальный матч Кубка ЕГФ между ГК «Ростов-Доном» и ГК «Битигхаймом». Ростовчанки в гостях со счетом 28:25 обыграли немецких гандболисток, которые на днях досрочно выиграли чемпионат Германии.

В составе нашей команды 16-ть гандболисток. Это вратари — Катрин Лунде, Анна Седойкина и Галина Мехдиева; полевые игроки – Елена Сливинская, Юлия Манагарова, Майя Петрова, Анна Сень, Ана Паула Родригес, Владлена Бобровникова, Ксения Макеева, Ольга Черноиваненко, Сираба Дембеле, Екатерина Ильина, Лотте Григель, Александрина Кабрал Барбоса и Виктория Борщенко.

Напомним, ответный встреча между командами состоится в ростовском Дворце спорта в субботу, 13 мая.