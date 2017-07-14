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СПОРТ

«Ростов-Дон» примет участие в международном турнире «Вардар Трофи»

7:36 Пятница, 14.07.2017

С 23 по 26 августа ГК «Ростов-Дон» примет участие в международном турнире «Вардар Трофи» в Македонии. В соревнованиях примут участие шесть команд, разделенные на две группы. Ростовчанки попали в группу Б с «Оденсе» (Дания) и «Бухарестом» (Румыния).

Как рассказали в пресс-службе клуба, все матчи будут проходить в спортцентре «Яне Санданский» вместимостью 6500 зрителей. Действующим победителем турнира является македонский «Вардар».

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