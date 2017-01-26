Лента новостей

СПОРТ

‘Ростов-Дон ЮФУ’ в Сыктывкаре взял реванш

17:34 Четверг, 26.01.2017

Баскетболистки «Ростов-Дон ЮФУ» взяли реванш во втором поединке в Сыктывкаре. В первой игре Суперлиги наша команда уступила «Нике» с разницей всего в два очка. Во втором матче — вышла вперед со счетом 83:76. «Ростов» продолжает борьбу за лидерство в чемпионате. Следующая игра — в эти выходные со столичным «Динамо-2″.

Еще темы рубрики

26 января 2017
‘Ростов-Дон ЮФУ’ в Сыктывкаре взял реванш
26 января 2017
На матч Еврокубка ‘Ростов-Дон’ вйдет без олимпийской чемпионки
26 января 2017
ГК ‘Ростов-Дон’: ‘Влада Бобровникова вернется в строй в феврале’
26 января 2017
Нападающий ‘Ростова’ Сердар Азмун выиграл в споре с казанским ‘Рубином’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.