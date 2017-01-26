‘Ростов-Дон ЮФУ’ в Сыктывкаре взял реванш
Баскетболистки «Ростов-Дон ЮФУ» взяли реванш во втором поединке в Сыктывкаре. В первой игре Суперлиги наша команда уступила «Нике» с разницей всего в два очка. Во втором матче — вышла вперед со счетом 83:76. «Ростов» продолжает борьбу за лидерство в чемпионате. Следующая игра — в эти выходные со столичным «Динамо-2″.
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