‘Ростов’ — ‘Спарта’: до поединка остались считанные часы

Сегодня в Ростове-на-Дону предприняты усиленные меры безопасности. Сотрудники донской полиции будут следить за порядком во время футбольного поединка в рамках 1/16 Лиги Европы. На поле выйдут «Ростов» и «Спарта». Правоохранители просят болельщиков с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и во избежание очереди прийти заранее.

Считанные часы остаются до того, как футбольный клуб «Ростов» начнет свой путь во втором по рангу турнире Старого Света. Соперником желто-синих в 1/16 финала Лиги Европы станет пражская «Спарта». Гости уже в донской столице: оценивают поле, присматриваются к оппонентам. Привыкают к непростым погодным условиям и зарубежные журналисты.

К матчу месяца готовится и сам город. Те, кто не успел приобрести входные билеты заранее, наверстывают упущенное. Последние приготовления идут и на игровом поле. Об особых условиях прохода на стадион предупреждают сотрудники полиции.

«Болельщики должны заблаговременно прибыть на футбольный матч, чтобы не создавать скопления людей на входе стадиона. Также хотелось бы обратиться к участникам дорожного движения, которые приедут на матч на своем транспорте. Оставляйте свои машины на специально отведенных для этого площадках и парковках, чтобы не создавать затруднения в движении транспорта», — сказал заместитель начальника управления обеспечения охраны общественного порядка Олег Лапшин.

Серьезную подготовку к сегодняшней встрече проделали и команды. «Ростов» тренировался в Турции вплоть до вторника. Тренерский штаб «Спарты» даже пожаловался, что желто-синие серьезно спрятались от посторонних глаз.

Наставник хозяев на предматчевой пресс-конференции эту ситуацию прокомментировал следующим образом: «Мы вообще любим тишину. Серьезные вещи делаются в такой обстановке. Мы хотели увидеть нашу команду с засученными рукавами и с пониманием того, что за нашей спиной есть болельщики».

Вопрос, выйдет ли сегодня на поле вратарь ростовчан Сослан Джанаев, пока остается открытым, а вот у гостей уже точно будет отсутствовать защитник Томаш Росицки. Зато против российской команды за чехов сыграет защитник Вячеслав Караваев. Кстати, у игрока, есть воспоминания, которые связывают его с Ростовом.

«Здесь, в Ростове-на-Дону, состоялся мой дебют в составе ЦСКА. Помню, отыграл тогда около 15-ти минут», — рассказал игрок ФК «Спарта» Вячеслав Караваев.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» начнется в 21 час по московскому времени.