Ростовчан приглашают к участию в забеге ‘День Влюбленных’

12 февраля в 12 часов на территории парка имени Островского начнется забег «День Влюбленных». Как сообщает сайт горадминистрации, участники продемонстрируют свои спортивные навыки на нескольких дистанциях: в один километр, пять километров, 10 километров и на 21,1 километра.

Стартует забег у входа в парк со стороны ДК «Ростсельмаш». По словам организаторов, на этой встрече можно не только укрепить свое здоровье, но и найти вторую половинку. Всем участникам выдадут тематические нагрудные наклейки.

Добавим, Всемирный забег «День Влюбленных» пройдет в 43 городах России, а также в Казахстане, Латвии, Кыргызстане, ОАЭ, Украине, Канаде и Эстонии.