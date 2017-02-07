Ростовчан приглашают к участию в забеге ‘День Влюбленных’
14:50 Вторник, 07.02.20172
12 февраля в 12 часов на территории парка имени Островского начнется забег «День Влюбленных». Как сообщает сайт горадминистрации, участники продемонстрируют свои спортивные навыки на нескольких дистанциях: в один километр, пять километров, 10 километров и на 21,1 километра.
Стартует забег у входа в парк со стороны ДК «Ростсельмаш». По словам организаторов, на этой встрече можно не только укрепить свое здоровье, но и найти вторую половинку. Всем участникам выдадут тематические нагрудные наклейки.
Добавим, Всемирный забег «День Влюбленных» пройдет в 43 городах России, а также в Казахстане, Латвии, Кыргызстане, ОАЭ, Украине, Канаде и Эстонии.
Комментарии
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«Святой» Валентин был первым католическим священников начавшим венчание обнополых браков. Вы это празднуете???..
А какая взаимосвязь между влюблёнными и бегом на разные дистанции?
Лишь бы показать имитацию бурной деятельности администрации?