Ростовчане посетили первый российский этап чемпионата мира по авиагонкам

В Казани завершился первый в истории российский этап чемпионата мира по авиагонкам. На него прибыли и ростовчане. Всего там состязались более 20 пилотов из 15 стран мира. С погодой зрителям и спортсменам не повезло, однако праздник испорчен не был. Невероятные виражи на скорости 400 км/ч, рев моторов и головокружительные трюки.

Ростовчанин Сергей Старостин, рекордсмен мира по парашютному спорту, летел в Казань за штурвалом небольшого самолета — пропустить такое событие он и его коллега Александр Беляев не могли.

«Это что-то невероятное, я до сих пор не могу поверить, что это не сон», — говорит рекордсмен мира по парашютному спорту Сергей Старостин.

А испортившаяся погода — только на руку пилотам, уверяет Александр Беляев.

«Прохлада — идеальные условия для двигателя, нет ветра», — говорит частный пилот Александр Беляев.

В чемпионате мира по аэробатике, которые Россия принимает впервые, принимают участие лучшие спортсмены планеты. Их задача — преодолеть трассу за рекордно короткое время. За неверную траекторию или повреждение препятствия — штрафные секунды.

Первый российский этап выиграл американец Кирби Чемблисс — один из самых известных пилотов в истории Air Race и самых возрастных — ему 57 лет.

«Я очень рад, хоть радость от победы улеглась, я до сих пор испытываю положительные эмоции», — говорит победитель российского этапа Red Bull Air Race Кирби Чемблисс.

Казань принимала пятый этап мировой серии, всего их восемь. В сентябре лучших пилотов планеты будут ждать в португальском Порту.