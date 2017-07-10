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СПОРТ

Ростовчане взяли золото и бронзу на Спартакиаде учащихся по спортивной борьбе

9:55 Понедельник, 10.07.2017

В Краснодаре завершился финальный этап VIII Спартакиады учащихся России по спортивной (вольной и женской) борьбе. На соревнованиях успешно выступили ростовские спортсмены — представители ДЮСШ №8.

Как сообщает сайт администрации донской столицы, Натиа Сванидзе завоевала золото, Тагир Аманатов взял бронзу. Готовили спортсменов тренеры-преподаватели Макиев Тамерлан и Алубаев Сергей.

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