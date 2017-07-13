Ростовчане завоевали три медали на Первенстве России по легкой атлетике



В Пензе прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике среди спортсменов 2002-2003 годов рождения. Ростовчане — представители школы олимпийского резерва № 15 — завоевали три награды.

Как сообщает сайт донского правительства, Маргарита Никитина стала лучшей в прыжках в длину (5 метров 65 сантиметров) и взяла серебро вв тройном прыжке (11,45 метров). Арсений Размологов стал вторым в прыжках в длину (6 метров 20 сантиметров).