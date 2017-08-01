Ростовчанин Антон Колесов одержал победу во Всероссийском турнире по дартсу «Снайпер- 2017»

Антон Колесов вместе с Борисом Кольцовым из Великого Новгорода стали лучшими в парном разряде «501» соревнований. Об этом стало известно сегодня. Всероссийский турнир проходил в Пензенской области, в поселке Колышлее, с 28 и 30 июля. В соревнованиях принимали участие 80 спортсменов, среди которых и кандидаты в мастера спорта, и даже мастера спорта международного класса. За победой в престижном Всероссийском турнире приехали из 19 регионов России: Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы, Челябинска, Тамбова.