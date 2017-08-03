Ростовчанин в составе национальной сборной занял второе место на чемпионате Европы по авиамодельному спорту
Ростовчанин в составе национальной сборной занял второе место на чемпионате Европы по авиамодельному спорту среди юниоров. Воспитанник городского Центра детского технического творчества города Владислав Липов завоевал переходящий кубок в командном зачете сборной России в классе моделей F-1-P. Всего в состязаниях участвовало более 100 спортсменов-авимоделистов из 19 стран мира, сообщается на сайте администрации Ростова-на-Дону.
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