Ростовчанин в составе национальной сборной занял второе место на чемпионате Европы по авиамодельному спорту среди юниоров. Воспитанник городского Центра детского технического творчества города Владислав Липов завоевал переходящий кубок в командном зачете сборной России в классе моделей F-1-P. Всего в состязаниях участвовало более 100 спортсменов-авимоделистов из 19 стран мира, сообщается на сайте администрации Ростова-на-Дону.