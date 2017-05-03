Ростовчанин Владимир Атоев поучаствовал в Чемпионате Белоруссии по кольцевым гонкам
Ростовский пилот Владимир Атоев поучаствовал в Чемпионате Белоруссии по кольцевым гонкам. Главная задача заезда на автодроме «Смоленское кольцо» было тестирование техники в боевом режиме. С ней гонщик справился уверенно. Теперь Атоев готовится к этапу российской серии, которая пройдет в Грозном. Добавим, 18-летний спортсмен является многократным чемпионом России по картингу, победителем российского этапа и бронзовым призером мирового финала Феррари Челлендж Европа.
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