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СПОРТ

Ростовчанин завоевал серебро Первенства Европы по греко-римской борьбе

11:59 Понедельник, 31.07.2017

В Сараево прошло Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юношей. Спортсмен из Ростова Руслан Мошиян завоевал на соревнованиях серебряную медаль в весовой категории до 69 килограммов. Как сообщает сайт донской столицы, в финале он уступил кадету из Азербайджана, поединок завершился со счетом 3:1.

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