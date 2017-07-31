Ростовчанин завоевал серебро Первенства Европы по греко-римской борьбе

В Сараево прошло Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юношей. Спортсмен из Ростова Руслан Мошиян завоевал на соревнованиях серебряную медаль в весовой категории до 69 килограммов. Как сообщает сайт донской столицы, в финале он уступил кадету из Азербайджана, поединок завершился со счетом 3:1.