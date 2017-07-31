Ростовчанин завоевал серебро Первенства Европы по греко-римской борьбе
В Сараево прошло Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юношей. Спортсмен из Ростова Руслан Мошиян завоевал на соревнованиях серебряную медаль в весовой категории до 69 килограммов. Как сообщает сайт донской столицы, в финале он уступил кадету из Азербайджана, поединок завершился со счетом 3:1.
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