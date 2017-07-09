Ростовчанин завоевал золото Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе

8 июля в Ростовском училище олимпийского резерва состоялся финал VIII летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Донскую сборную представляли пять спортсменов: Владимир Забейворота, Магомеднур Нурмагомедов, Максим Хай, Дамир Делавшок и Владимир Мацуга.

Золото Спартакиады завоевал Владимир Забейворота, сообщает сайт администрации донской столицы. Он одолел в финальной схватке московского борца Ильвера Хомидулина. Всего сборная области выиграла четыре медали: золото взял Дамир Делавшок, серебро — Магомеднур Нурмагомедов , бронзу — Владимир Мацуга.