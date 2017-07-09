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Ростовчанин завоевал золото Спартакиады учащихся по греко-римской борьбе

15:55 Воскресенье, 09.07.2017

8 июля в Ростовском училище олимпийского резерва состоялся финал VIII летней Спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе. Донскую сборную представляли пять спортсменов: Владимир Забейворота, Магомеднур Нурмагомедов, Максим Хай, Дамир Делавшок и Владимир Мацуга.

Золото Спартакиады завоевал Владимир Забейворота, сообщает сайт администрации донской столицы. Он одолел в финальной схватке московского борца Ильвера Хомидулина. Всего сборная области выиграла четыре медали: золото взял Дамир Делавшок, серебро — Магомеднур Нурмагомедов , бронзу — Владимир Мацуга.

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