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Ростовская область отправила самую многочисленную волонтерскую команду на Кубок конфедераций

17:43 Понедельник, 10.07.2017

Донская делегация оказалась самой многочисленной среди волонтёрских организаций на Кубке конфедераций. Всего в Сочи помогать гостям и участникам футбольного турнира отправились 73 человека из Ростовской области. По возвращении в Южную столицу, добровольцы рассказали, что во время проведения турнира они сопровождали команды, официальные делегации, СМИ, партнеров и технических специалистов FIFA, приветствовали гостей в отелях, а также помогали им ориентироваться. В задачи волонтеров входило информирование гостей города о местах досуга и питания, транспортной логистике и культурных мероприятиях.

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