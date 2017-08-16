Ростовская область заняла 5-е место на летней Спартакиаде учащихся России
Ростовская область заняла 5-е место на летней Спартакиаде учащихся России. Результаты общекомандного первенства опубликованы в официальном информационном бюллетене. Ростовской область вошла в пятерку лидеров, набрав 2 тысячи очков. Первое место с 4 тысячами заняла Москва, следом идет Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.
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