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Ростовская область заняла 5-е место на летней Спартакиаде учащихся России

9:13 Среда, 16.08.2017

Ростовская область заняла 5-е место на летней Спартакиаде учащихся России. Результаты общекомандного первенства опубликованы в официальном информационном бюллетене. Ростовской область вошла в пятерку лидеров, набрав 2 тысячи очков. Первое место с 4 тысячами заняла Москва, следом идет Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край.

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