Ростовские батутисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях

В Краснодаре прошли всероссийские соревнования по прыжкам на батуте. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в двух дисциплинах — на акробатической дороже и двойном минитрампе. Ростовчане — представители МБУ ДО ДЮСШ № 6 — выступили успешно, сообщает сайт администрации донской столицы.

Так Иван Акимцев стал победителем на двойном минитрампе, а также занял второе место в прыжках на батуте и третье место в синхронных прыжках. Анна Черногузова завоевала золото в прыжках на двойном минитрампе, Роман Нелин в этом виде взял серебро. В синхронных прыжках Юлия Цимах выиграла второе место, Диана Чернова и Елизавета Могучих получили бронзу.