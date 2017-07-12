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СПОРТ

Ростовские батутисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях

9:33 Среда, 12.07.2017

В Краснодаре прошли всероссийские соревнования по прыжкам на батуте. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство в двух дисциплинах — на акробатической дороже и двойном минитрампе. Ростовчане — представители МБУ ДО ДЮСШ № 6 — выступили успешно, сообщает сайт администрации донской столицы.

Так Иван Акимцев стал победителем на двойном минитрампе, а также занял второе место в прыжках на батуте и третье место в синхронных прыжках. Анна Черногузова завоевала золото в прыжках на двойном минитрампе, Роман Нелин в этом виде взял серебро. В синхронных прыжках Юлия Цимах выиграла второе место, Диана Чернова и Елизавета Могучих получили бронзу.

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