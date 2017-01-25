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Ростовские борцы завоевали медали на Гран-при ‘Иван Поддубный-2017′

10:40 Среда, 25.01.2017

Накануне завершились соревнования Гран-при «Иван Поддубный-2017». Всего за победу поборолись около 100 борцов греко-римского стиля из разных регионов России, а также борцы из 11-ти стран. Ростов-на-Дону представляли Руслан Юсупов, Александр Чехиркин и Чингиз Лабазанов.

Как сообщает сайт администрации донской столицы, Юсупов стал бронзовым призером в весовой категории 85 килограммов. В финале весовой категории 75 килограммов сразились два ростовчанина — Александр Чехиркин занял второе место, а Чингиз Лабазанов стал чемпионом в этой весовой категории.

Добавим, обычно победители и призеры этих состязаний являются главными кандидатами на поездку на Чемпионат Европы.

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