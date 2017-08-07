Ростовские пловцы в финале Спартакиады учащихся выиграли три бронзовых медали

В Ростове-на-Дону прошел финал VIII летней Спартакиады учащихся России-2017 по плаванию. В течение трех дней за медали боролись более 500 спортсменов в возрасте от от 13 до 16 лет.

Представители донской столицы завоевали на соревнованиях три бронзы. Как сообщили в горадминистрации, Владислав Попов стал третьим на дистанции в 50 метров баттерфляй и в комбинированной эстафете 4х100 метров. На дистанции в 50 метров вольным стилем бронзу выиграл Андрей Дианов.