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Ростовские пловцы в финале Спартакиады учащихся выиграли три бронзовых медали

15:40 Понедельник, 07.08.2017

В Ростове-на-Дону прошел финал VIII летней Спартакиады учащихся России-2017 по плаванию. В течение трех дней за медали боролись более 500 спортсменов в возрасте от от 13 до 16 лет.

Представители донской столицы завоевали на соревнованиях три бронзы. Как сообщили в горадминистрации, Владислав Попов стал третьим на дистанции в 50 метров баттерфляй и в комбинированной эстафете 4х100 метров. На дистанции в 50 метров вольным стилем бронзу выиграл Андрей Дианов.

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Ростовские пловцы в финале Спартакиады учащихся выиграли три бронзовых медали

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